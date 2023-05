Maltempo, Sicilia flagellata dal ciclone Afro-Mediterraneo: vento a 130km/h, gravi danni

MeteoWeb

Il maltempo provocato dal ciclone Afro-Mediterraneo sta letteralmente flagellando la Sicilia con forti venti degni degli uragani tropicali. Le raffiche più forti misurate nel messinese tirrenico sono dello stesso livello della 1ª categoria sulla scala Saffir-Simpson: sono stati misurati 126km/h a Barcellona Pozzo di Gotto, 101km/h a Falcone, 99km/h a Pace del Mela, 92km/h a Cefalù, 87km/h a Termini Imerese, 72km/h ad Acquedolci. Questo forte vento di scirocco ha anche innescato l’effetto favonio che ha fatto schizzare le temperature verso l’alto in tutta la Sicilia tirrenica, con +29°C a Palermo e valori di +26/+27°C su tutto il litorale messinese tirrenico da Milazzo a Capo d’Orlando.

Proprio a causa dei danni provocati dal forte vento è rimasta per un paio d’ore chiusa al traffico la strada statale 113 “Settentrionale Sicula” nel tratto di Acquedolci dove un albero è precipitato sulla carreggiata a causa del forte vento. Sul posto è intervenuto il personale Anas per la gestione della viabilità e una squadra dei Vigili del Fuoco per la rimozione dell’ostacolo. Molto pesanti i disagi alla viabilità in tutta l’area: la SS113 è la principale arteria viaria della zona. Intorno alle 17:15 del pomeriggio la strada è stata liberata e riaperta.

Forte vento anche nel Canale di Sicilia: a Pantelleria la raffica più intensa ha raggiunto gli 85km/h.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: