Maltempo Sicilia, forti temporali nel Palermitano: esonda torrente a Carini, allagamenti in diverse località | FOTO e VIDEO

Forti temporali hanno colpito anche oggi la Sicilia, dopo il maltempo di ieri. Un forte temporale si è abbattuto nella zona di Carini, in provincia di Palermo, scaricando 48mm di pioggia. Un torrente nei pressi del bioparco si è ingrossato fino ad esondare. L’acqua è finita nelle strade e alcuni alunni in visita nella struttura hanno avuto difficoltà a raggiungere il pullman. Diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco in soccorso di automobilisti rimasti bloccati nelle auto nella zona di Carini in via Amerigo Vespucci e in via Ragusa.

Tra gli accumuli pluviometrici più rilevanti finora nel Palermitano, segnaliamo anche: 33mm a Santa Cristina Gela, Portella della Paglia, Sclafani Bagni, 30mm ad Alia, 27mm a Corleone, 22mm a Polizzi Generosa, Valledolmo.

Strade e scantinati allagati si registrano anche a Capaci e a Isola delle Femmine. A Palermo, alcune strade sono allagate e si sono allargate pericolose voragini. Ad Altofonte una scuola elementare è stata allagata e gli alunni sono stati portati al piano superiore, prima di essere evacuati.

Maltempo Sicilia, tombini saltati e allagamenti a Carini dopo un nubifragio

