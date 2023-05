Maltempo, forti temporali in tutt’Italia. Freddo anomalo, temperature autunnali | LIVE

MeteoWeb

L’Italia è bersagliata dai temporali pomeridiani anche in questo pomeriggio, come ampiamente previsto nei precedenti bollettini meteo. Le precipitazioni sono diffuse ed estese, stanno interessando anche molte grandi città e dove si verificano i temporali abbiamo anche un clamoroso crollo delle temperature che rende quest’ultimo giorno di Maggio una sorta di giornata autunnale. In pieno giorno, infatti, abbiamo appena +19°C a Palermo e Cagliari e +18°C a Genova, +16°C a Viterbo, mentre abbiamo già parlato di Cuneo ferma addirittura a +13°C.

I forti temporali stanno colpendo tutte queste località: a Genova sono caduti 22mm di pioggia, mentre al Centro/Sud i fenomeni sono più estesi e diffusi. Nel Lazio i temporali stanno colpendo i Castelli Romani, il viterbese e le zone settentrionali della Regione: sono caduti 22mm a Marino, 18mm a Morlupo, 15mm a Paparano, 14mm a Viterbo, 10mm a Ronciglione. Temporali sparsi anche tra Toscana e Umbria: colpite Siena e Perugia.

In Campania i nubifragi stanno interessando le zone interne di tutta la Regione: sono caduti 56mm di pioggia a Montemarano, 53mm a Bagnoli Irpino, 51mm a Casagiove, 44mm a Sant’Angelo all’Esca, 43mm a Montella, 37mm a Marcianise e Trentinara, 36mm a Sarno, 26mm a Roscigno, 24mm a Caserta e Santa Maria Capua Vetere. Forti temporali anche in Puglia con 41mm accumulati a Nardò, 21mm ad Altamura e Martina Franca, 11mm a Manduria, Collepasso e Galatone.

In Calabria forti temporali sulla Sila con 39mm di pioggia a Longobucco, 29mm a San Pietro in Guarano, 25mm a Rogliano, 21mm ad Aprigliano Guarno e San Mauro Marchesato, 17mm a Luzzi, 16mm a Belsito, 12mm a Martirano. Anche l’Aspromonte ha sfornato due forti temporali in fasi alterne, a ridosso delle ore centrali della giornata, provocando veri e propri nubifragi sul versante dello Stretto com’era già accaduto ieri (e come succederà anche domani). Oggi la forte pioggia si è spinta fin sulla costa, colpendo anche Reggio Calabria, provocando forti acquazzoni nelle zone collinari della città. Sono caduti 47mm di pioggia a Santa Domenica di Terreti, 20mm a Ortì, 12mm a Sant’Alessio in Aspromonte, 8mm a Reggio Calabria centro.

Forti temporali anche sulle isole maggiori. In Sicilia sono caduti 48mm di pioggia a Carini, 33mm a Portella della Paglia, 32mm a Mazzarone, 28mm a Sclafani Bagni, 27mm a Corleone, 26mm a Partinico, 22mm a Mussomeli e Prizzi, 21mm a Valledolmo, 18mm a Monreale. In Sardegna 39mm a Oristano, 34mm ad Abbasanta, 24mm a Iglesias, 20mm a Cagliari.

E non è finita qui: il maltempo continua…

