Maltempo, pioggia senza sosta e freddo anomalo in Piemonte: oltre 100mm nel torinese, a Cuneo giornata autunnale

MeteoWeb

Continua a piovere senza sosta sul Piemonte occidentale, in modo particolare nelle zone alpine e prealpine, con nuove abbondanti nevicate sui rilievi. E’ l’ultimo giorno di un mese di Maggio da record e si conclude sulla falsariga di com’è trascorso, con freddo anomalo e maltempo persistente. A Cuneo è una giornata tipicamente autunnale: la temperatura massima si è fermata a +16°C e adesso abbiamo appena +13°C in pieno giorno, come se fossimo a fine ottobre. In città l’accumulo pluviometrico ha raggiunto i 66mm di pioggia, ma nel resto della Regione spiccano i 101mm di Piano Audi e gli 85mm del Monte Cavallaria.

Tutti i corsi d’acqua della Regione sono in piena. E il maltempo continuerà anche nei prossimi giorni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: