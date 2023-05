Maltempo Piemonte, esonda il Mondalavia nel Cuneese: la frazione San Giovanni Perucca sott’acqua | FOTO

MeteoWeb

Continuano i danni e i disagi a causa del forte maltempo che nelle ultime ore ha investito il Piemonte, con nubifragi e grandinate in varie zone della regione. Dopo i violenti nubifragi della notte nel Cuneese, a Trinità è esondato il Mondalavia, allagando la frazione San Giovanni Perucca. Le strade si ritrovano sommerse da acqua e fango, che hanno anche raggiunto case e cantine, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto. Nelle ultime 24 ore, nel Cuneese sono caduti: 68mm di pioggia a Mondovì, 64mm a Morozzo, 54mm a Cuneo, 52mm a Roccaforte Mondovì, 51mm a Boves, Monterosso Grana, 50mm a Carrù.

Come detto, danni e disagi si registrano in varie zone del Piemonte:

Un mese di maggio dalle piogge straordinarie in Piemonte

La pagina Facebook “Centro Meteo Piemonte” evidenzia che “in un solo mese in alcune località è caduta la stessa quantità (o più) della pioggia registrata in tutto il 2022″ nella regione, la più colpita dalla siccità negli ultimi 36 mesi, segnalando nel mese di maggio:

664mm a Bagnolo Piemonte (CN)

a Bagnolo Piemonte (CN) 615mm a Tetti Caban (CN) – quasi 1000mm dall’1 Gennaio

a Tetti Caban (CN) – quasi 1000mm dall’1 Gennaio 531mm a Pinerolo S. Brigida (TO)

a Pinerolo S. Brigida (TO) 510mm ad Alpette (TO)

ad Alpette (TO) 449mm a Mondovì (CN)

a Mondovì (CN) 442mm a Rorà (TO)

a Rorà (TO) 442mm a Perosa Argentina (TO)

a Perosa Argentina (TO) 409mm a Villar San Costanzo (CN)

a Villar San Costanzo (CN) 396mm a Cantoria (TO)

a Cantoria (TO) 394mm a Viù (TO)

a Viù (TO) 394mm a Alpe di Mera (VC)

a Alpe di Mera (VC) 389mm a Torre Pellice (TO)

a Torre Pellice (TO) 321mm a Torino San Donato

