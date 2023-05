Maltempo, situazione critica per piogge torrenziali in Piemonte, Sardegna, Sicilia e Calabria | LIVE

MeteoWeb

Il maltempo provocato dal ciclone Afro-Mediterraneo “Nino” continua a colpire l’Italia con forti piogge in Piemonte, e più in generale al Nord/Ovest, in Sardegna, Sicilia, Calabria e con nuvolosità residua al Sud. Le precipitazioni sono più intense nelle aree esposte all’effetto “stau” per le correnti umide provenienti da est. E’ tornato a splendere il sole, invece, al Nord/Est e sul Centro Italia dove le temperature sono in forte aumento, finalmente su valori primaverili consoni a questo periodo dell’anno.

La colonnina di mercurio segna infatti +27°C a Pordenone, +26°C a Udine e Treviso, +25°C a Venezia, Padova, Verona e Vicenza, +24°C a Trieste. In Toscana abbiamo +24°C a Firenze e Pisa, mentre al contrario il clima è freddo anomalo nelle zone colpite dal maltempo con +14°C a Torino e +15°C a Catania.

Maltempo in Piemonte: piogge torrenziali, fiumi in piena e neve abbondante in quota

In Piemonte sono caduti oltre 300mm di pioggia in varie località e i corsi d’acqua sono ingrossati superando le soglie di guardia. Il Po è addirittura esondato in varie località del cuneese, e si presenta molto alto anche a Torino e lungo tutto il tratto regionale.

La neve continua a cadere eccezionalmente copiosa in alta quota sulle Alpi piemontesi: al Rifugio Gastaldi (2.659 metri di altitudine nel territorio di Balme), l’accumulo ha raggiunto i 174cm, più del doppio rispetto a due giorni fa:

Maltempo al Sud: piogge torrenziali in Calabria, Sicilia e Sardegna

La pioggia continua a cadere copiosa anche al Sud. Violenti nubifragi stanno colpendo la Sicilia orientale, in modo particolare il versante orientale dell’Etna e tutta l’area tra Peloritani ed Etna con picchi di 600mm nella zona di Linguaglossa e oltre 150mm lungo tutta la Valle dell’Alcantara. A valle, Aci Trezza è stata devastata da una violentissima mareggiata. Piogge torrenziali stanno colpendo anche la Calabria jonica, con accumuli di oltre 200mm sulle Serre e di oltre 150mm su Sila e Aspromonte da ieri, e la Sardegna orientale dove solo oggi sono caduti 215mm di pioggia a Dorgali, 138mm a Genna Silana, 131mm a Orosei e 101mm a Lanusei, in zone in cui già ieri erano caduti oltre 100mm di pioggia. Pesanti disagi nelle zone colpite dai nubifragi, che proseguiranno ancora per tutta la giornata come possiamo osservare nelle mappe a corredo dell’articolo. Instabilità diffusa con forti temporali in tutto il Centro/Sud anche domani, lunedì 22 maggio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: