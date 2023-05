Piogge torrenziali nel Sud/Est della Spagna: gravi inondazioni e danni a Murcia, Almería e Alicante | VIDEO

MeteoWeb

Le intense piogge che sono state annunciate nell’estremo Sud/Est della Spagna a causa di una depressione isolata ad alta quota hanno investito pesantemente Murcia, Almería e Alicante, così come Catalogna e Aragona, provocando allagamenti, danni ai raccolti, auto spazzati via, blocchi stradali. Una situazione che ha tenuto in allerta cittadini e servizi di emergenza per tutta la notte. La situazione peggiorerà nelle prossime ore, quando scatterà l’allarme arancione, il 2° di una scala di 3, che rimane in vigore a Murcia e si estende ad Alicante, Valencia e Saragozza. In Andalusia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalogna, La Rioja e Navarra, l’allerta è gialla, la più bassa.

La notte è stata dura sulla costa murciana, soprattutto a Cartagena. Nella rete di pluviometri della Confederazione Idrografica di Segura, in un’ora spiccano i 72,6 litri di Rambla Benipila-Los Patojos, oppure i 50,4 di Canteras. Non ci sono state vittime nell’area, anche se sono stati una decina i soccorsi di veicoli bloccati in zone allagate.

Poco più a sud, ad Almería, ha piovuto incessantemente. Allagate le zone di Pulpí, Los Gallardos, Cantoria, Vera e quasi tutti i comuni della Valle de la Almanzora.

Intanto la goccia fredda continua la sua evoluzione, una decina di province saranno a rischio (avviso giallo) o a rischio significativo (avviso arancione) questo martedì a causa delle forti piogge, che potranno fare registrare fino a 40 litri per metro quadrato in un’ora, o per temporali, secondo quanto comunicato all’Agenzia meteorologica statale AEMET. La giornata sarà caratterizzata da rovesci e tempeste localmente forti e localmente accompagnati da grandine in Andalusia, Murcia, estremo sud-est di Castilla-La Mancha, comunità valenciana e Catalogna.

Inondazioni in Spagna, Almería in ginocchio