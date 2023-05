Maltempo Spagna: nuovi temporali in arrivo, allerta nell’Est

MeteoWeb

Prosegue la fase di intenso maltempo in Spagna. L’Agenzia meteorologica statale (AEMET) prevede per le prossime ore rovesci e temporali che potrebbero essere particolarmente intensi nel settore orientale della penisola e nelle Isole Baleari. Previste precipitazioni che potrebbero superare i 20 litri per metro quadrato in 30 minuti in quasi tutte le province catalane, accompagnate da temporali e grandine. Maltempo previsto anche in ampie zone del Sud e Centro. Precipitazioni e temperature sotto la media caratterizzeranno anche il fine settimana (5-10°C).