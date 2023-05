Maltempo: strade chiuse tra Bolognese e Ravennate, traffico in tilt

MeteoWeb

Tra le province di Bologna e di Ravenna sono diverse le strade chiuse per frane, allagamenti o in via precauzionale a seguito dell’ondata di maltempo. In mattinata sono stati segnalati molti disagi alla circolazione: colpita anche la città di Bologna dove da ieri è chiusa via Saffi, per l’esondazione del canale sotterraneo Ravone, con conseguenti ripercussioni pesantissime sul traffico. In provincia le chiusure riguardano la Trasversale di Pianura a Medicina e la statale della Futa a Loiano. Chiusa anche la via Emilia al km 69 per l’esondazione del Senio. Chiuse, sia in montagna, sia in pianura anche numerose strade provinciali.

A Bologna la scorsa notte si è verificata un’altra piena del torrente Ravone in via Saffi, sempre nello stesso punto di ieri, che ha provocato allagamenti che hanno coinvolto anche un negozio al civico 22 e ad alcune cantine. Tra le 3 e le 4 di questa mattina l’acqua si è ritirata lasciando danni anche all’asfalto.

