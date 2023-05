Alluvione in Emilia Romagna: allarme per Montone, Lamone, Senio e Santerno. Evacuazioni a Faenza | LIVE

MeteoWeb

A seguito dell’ondata di maltempo che sta colpendo duramente l’Emilia-Romagna, sono state eseguite evacuazioni in via precauzionale a Faenza, nel Ravennate, a causa dell’esondazione del fiume Lamone. Sono 400 finora gli interventi dei pompieri in regione. Abitazioni evacuate precauzionalmente anche a Dovadola (Forlì-Cesena) per una frana, a Monzuno e Castel San Pietro (Bologna) per allagamenti. Inviate in rinforzo sezioni operative vigili del fuoco da Veneto e Lombardia, mezzi anfibi da Lombardia e mezzi movimento terra dalla Toscana.

Sono oltre 250 gli evacuati nel Ravennate per il maltempo: un centinaio nel territorio di Faenza. Nella notte si sono concluse le operazioni di evacuazione di altri 60 residenti a Conselice, dopo l’esondazione del Sillaro avvenuta nel pomeriggio di ieri. Evacuate un centinaio di persone anche a Biancanigo di Castel Bolognese. La Prefettura, con i centri operativi comunali, sta monitorando la situazione. In campo anche l’esercito.

Prosegue l’allerta per i fiumi

Nella notte non ha smesso di piovere: l’allerta per i fiumi in piena prosegue nella regione, in particolare nelle province di Ravenna e Bologna. Si è ampliata la zona allagata per la rottura dell’argine del Sillaro a Conselice (Ravenna) e nella notte a Bagnacavallo è stata segnalata l’esondazione del Lamone in località Boncellino. Scuole chiuse in alcuni Comuni per precauzione, come Faenza, Castel Bolognese, Selva e San Martino di Molinella, territorio dove è tracimato il Quaderna.

La piena del Senio ha raggiunto il centro di Castel Bolognese: “Ho disposto con ordinanza la chiusura delle scuole. Inoltre da qualche minuto è stata chiusa la Via Emilia in diversi punti quanto in diversi tratti l’acqua è molto alta. Massima attenzione,” ha avvisato il sindaco. Il fiume ha rotto un argine in zona Biancanigo.

Nel Ravennate le due situazioni più critiche sono quelle del Lamone e del Montone nelle frazioni di San Pancrazio e Ragone, San Marco, Santerno, Ammonite, Mezzano, Glorie e Torri. Ponti chiusi anche nel Modenese, mentre la Statale della Futa, in Appennino, è stata chiusa a Loiano per frana. Chiuse anche diverse provinciali nel Bolognese. Sempre per una frana che ha provocato la rottura della tubazione principale, l’erogazione del gas è stata interrotta in tutta Predappio Alta.

A causa del maltempo la circolazione ferroviaria è al momento sospesa fra Faenza e Forlì (linea Bologna-Rimini), Russi e Lugo (linea Bologna-Ravenna), Russi e Granarolo (linea Faenza-Ravenna) e fra Lavezzola e Mezzano (linea Ferrara- Ravenna): lo ha comunicato Rfi, specificando che la sospensione si è resa necessaria per l’innalzamento del livello di guardia dei fiumi Montone, Lamone, Senio e Santerno dovuto alle forti e prolungate piogge.

