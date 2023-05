Disastrosa alluvione in Emilia Romagna, Faenza in ginocchio: persone bloccate e blackout, “non uscite di casa” | FOTO

MeteoWeb

“Vista le criticità si invitano i cittadini, oggi, per quanto possibile, a restare a casa. È necessario lasciare libere le strade per agevolare il transito dei mezzi di soccorso“: è quanto ha affermato il sindaco di Faenza Massimo Isola. “A breve verrà chiuso Ponte delle Grazie mentre in nottata era già stato interdetto il transito sul Ponte Rosso e il tratto di circonvallazione tra la rotonda Donatori di sangue e via Argnani. Stanno giungendo in città una trentina di Vigili del Fuoco provenienti da Veneto e Lombardia“.

A causa dell’esondazione del fiume Lamone nel Ravennate, parte della città di Faenza è sott’acqua. Diverse persone sono bloccate ai piani alti delle case mentre i Vigili del Fuoco proseguono le operazioni di evacuazione. Il sindaco Massimo Isola ha chiuso le scuole di ogni ordine e grado. Numerose strade sono chiuse al traffico e diverse abitazioni sono senza elettricità. Gli evacuati, almeno cento già dalle prime ore del mattino, sono stati sistemati al PalaCattani. Le zone più interessate dagli allagamenti sono quelle adiacenti le via Cimatti e Silvio Pellico.

