Maltempo, forte temporale pomeridiano a Piazza Armerina: tempesta di fulmini | FOTO

Anche oggi forti temporali pomeridiani stanno colpendo gran parte d’Italia. Anche le aree interne della Sicilia non vengono risparmiate: un temporale è in atto a Piazza Armerina, nell’Ennese, con un calo termico di circa 5°C e diversi fulmini, “catturati” nelle foto scattate da David Cartarrasa. L’intera area Mediterranea si trova in una sorta di “terra di nessuno” sotto il profilo barico, mentre un poderoso anticiclone occupa il Nord Europa lasciando spazio a infiltrazioni fresche e instabili tra le penisole iberica, italica e balcanica, letteralmente falcidiate dai temporali pomeridiani ogni giorno.

