Maltempo Torino: al lavoro per liberare dal fango i Murazzi

MeteoWeb

Dopo il maltempo dei giorni scorsi restano ancora chiusi i locali lungo il Po a Torino. Si sta lavorando per rimuovere il fango ai Murazzi, invasi dal fiume, arrivato al livello di guardia. Anche questa mattina si sta procedendo, con squadre e l’ausilio di camion e mini ruspe, alla pulizia, facilitata dalle condizioni meteo. Operazioni di pulizia anche dall’altra parte della sponda, dove sono presenti i circoli sportivi, in particolare di tennis e canottaggio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: