Maltempo Toscana: danza di trombe marine davanti alla costa livornese | FOTO

MeteoWeb

Quella di ieri, giovedì 11 maggio, è stata una serata caratterizzata dal forte maltempo in Toscana. Non solo nubifragi si sono abbattuti sulla regione, ma anche diverse trombe marine si sono formate davanti alla costa livornese. Almeno 3 vortici, di cui uno di notevoli dimensioni, sono stati immortalati davanti alla costa di San Vincenzo, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto.

Anche oggi, piogge e temporali sparsi stanno interessando la regione. Un forte temporale con grandine di piccole dimensioni è in atto nella zona di Pisa.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: