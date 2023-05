Maltempo Trentino: a Torbole 36 mm in un’ora e venti a oltre 80 km/h, in arrivo nuovi forti temporali

MeteoWeb

Un violento nubifragio con abbondante grandine di piccole dimensioni si è abbattuto ieri sera nella zona di Torbole, tra le 20 e le 21. La Provincia di Trento ha reso noto questa mattina che la stazione meteo di Torbole Belvedere ha registrato una precipitazione di circa 36 mm (corrispondenti a 36 litri al metro quadrato) in un’ora e sono state registrate raffiche di vento superiori agli 80 km/h. “La previsione emessa da Meteotrentino avvertiva della possibilità di temporali localmente intensi anche a carattere grandinigeno soprattutto in serata,” sottolinea l’Amministrazione provinciale.

Nei prossimi giorni, conclude la nota, “il tempo rimarrà ancora all’insegna dell’instabilità. Domani, giovedì 1 giugno, e venerdì 2 giugno, rovesci e temporali sparsi tenderanno a formarsi al pomeriggio-sera mentre nel fine settimana le precipitazioni saranno possibili anche al mattino o durante le ore notturne. I temporali tenderanno a stazionare o a muoversi molto lentamente, dando luogo a cumulate puntualmente abbondanti in poche decine di minuti, e potranno essere associati a grandine e improvvise raffiche di vento forte“.

