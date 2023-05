Maltempo, violenti temporali pomeridiani al Sud: nubifragi su 6 Regioni | LIVE

MeteoWeb

Violenti nubifragi stanno colpendo vaste aree di Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna a causa dei forti temporali pomeridiani in atto al Centro/Sud, esattamente nelle zone indicate nelle previsioni meteo delle scorse ore. Forti temporali stanno colpendo l’hinterland di Napoli, dove sono caduti 19mm di pioggia ai Camaldoli, 12mm alla Solfatara di Agnano, 9mm a Melito di Napoli e in contrada Pisani. Sempre in Campania, forti nubifragi in Irpinia con 23mm ad Atripalda e 14mm ad Avellino.

Piove in modo incessante in tutte le zone interne della Calabria, dove i temporali di calore hanno interessato e stanno interessando tutte le zone interne. La pioggia ha raggiunto Cosenza, con 26mm a Cozzo Presta, mentre a Rogliano si è verificata una pesantissima grandinata ma il maltempo è arrivato anche le porte di Catanzaro e Reggio Calabria, dove sono caduti 16mm di pioggia per un intenso nubifragio a Cardeto, sulle colline della città. Nubifragi anche sulle Serre, dove spiccano i 24mm di Fabrizia.

Maltempo in Calabria, violentissima grandinata a Rogliano: le immagini dall'A2 Salerno-Reggio

Forti temporali anche nelle zone interne della Sicilia: il cumulonembo generato dall’Etna si muove verso ovest e ha già scaricato 24mm di pioggia a Bronte. Spettacolare anche oggi l’animazione satellitare che evidenzia la genesi di questi fenomeni e il loro spostamento verso ovest, a causa dei venti orientali provenienti dai Balcani:

