Maxi tamponamento sulla Salerno-Reggio Calabria, 10 feriti | FOTO e VIDEO

Questa mattina intorno alle ore 09:00 una carambola pazzesca sull’A2 “del Mediterraneo” Salerno-Reggio Calabria ha provocato un maxi tamponamento tra diverse decine di automobili e un mezzo pesante nel tratto vibonese, tra gli svincoli di Sant’Onofrio e Pizzo in direzione nord. L’incidente ha provocato 10 feriti.

La Centrale operativa del 118, appena scattato l’allarme, ha inviato sul posto due ambulanze che hanno provveduto a stabilizzare gli infortunati e trasferirli all’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia. Nella maggior parte dei casi le persone coinvolte nell’incidente stradale hanno riportato solo contusioni varie. Nessuno di loro, comunque, versa in condizioni critiche o in pericolo di vita. L’autostrada è rimasta chiusa per circa 3 ore, con il traffico veicolare deviato obbligatoriamente sullo svincolo di Sant’Onofrio e con rientro allo svincolo di Pizzo.

Le terribili immagini del maxi tamponamento di oggi sulla Salerno-Reggio a Pizzo