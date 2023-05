Calabria: fitti banchi di nebbia sull’autostrada A2 | FOTO

MeteoWeb

La nebbia sta causando diversi disagi sull’A2 Autostrada del Mediterraneo, in particolare tra lo svincolo di Scilla e quello di Bagnara Calabra, ma anche oltre fino a Palmi, sebbene più diradata. Il fenomeno non è raro in zona, ma quella di oggi è particolarmente fitta e ha creato numerosi disagi agli automobilisti nel tratto reggino dell’autostrada. La nebbia è provocata dalle umide correnti di maestrale che soffiano dal mar Tirreno in queste ore, spinte dal ciclone posizionato sul mar Jonio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: