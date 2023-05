Messina: rinvenuta la carcassa di uno squalo di oltre tre metri | VIDEO

MeteoWeb

Il Quotidiano nazionale ha dato notizia che è stato rinvenuto uno squalo morto di oltre tre metri al porticciolo del Marina del Nettuno; è stato trasportato dal mare in tempesta per tutta la giornata a causa del forte vento di Scirocco. Si tratta di uno squalo capopiatto tipico del Mediteranno ed è ritenuto innocuo. La carcassa ha destato tanta curiosità tra gli ospiti del porticciolo anche se non è raro in porticciolo vedere pesci di grossa taglia o tartarughe marine. Ma uno squalo, vivo o morto che sia, è un rinvenimento eccezionale. La Capitaneria di porto, allertata, ha chiamato gli uomini di Messinaservizi che dovranno smaltire la carcassa del pesce per prassi, in quanto rifiuto speciale. Le operazioni per raccogliere il cadavere sono state difficoltosi e gli operatori del porticciolo della Comet che gestisce quello specchio d’acqua hanno avuto serie difficoltà per portare a termine l’operazione.