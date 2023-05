Meteo Belluno: aprile più freddo del normale, l’analisi mensile

MeteoWeb

Il mese di aprile 2023 “è risultato più freddo del normale, con precipitazioni in linea con le medie di aprile per le Dolomiti, mentre sulle Prealpi è piovuto meno del consueto” in provincia di Belluno, secondo l’analisi mensile di Arpa Veneto. “Il mese più rappresentativo della primavera meteorologica ha presentato i caratteri tipici di questa stagione, con diverse giornate variabili/instabili e con un’aumentata frequenza delle piogge rispetto ai mesi invernali. Nella prima decade del mese il tempo è stato influenzato da masse di aria fredda, con associate circolazioni depressionarie sull’Europa centro-orientale, ma con prevalenza di flussi settentrionali, relativamente secchi, sulle Alpi. Nelle altre due decadi la circolazione è risultata alquanto volubile, con afflussi di aria più calda alternati ad aria di nuovo fredda. Negli ultimi giorni del mese da segnalare la prima spinta stagionale dell’anticiclone africano verso l’Europa meridionale, che ha interessato direttamente la Spagna e solo marginalmente la penisola”.

“Le temperature medie mensili sono risultate 0.5-1.0°C inferiori alla norma, come conseguenza della fase con temperature piuttosto basse dal giorno 3 al giorno 10 e di altre due fasi fresche nel prosieguo del mese. Per trovare nelle valli, nel recente passato, un mese di aprile più freddo, bisogna tornare al 2008, ma in alcune località (es. Domegge, Borca, Col Indes di Tambre) è necessario risalire al 2001. Lo zero termico è variato fra un minimo di 900 m del giorno 5 ed un massimo di 3100 m del giorno 29. La temperatura media di Belluno di questi primi 4 mesi dell’anno è risultata perfettamente in linea con la media pluriennale (scarto -0.1°C).

Le precipitazioni totali mensili sono state inferiori alla norma sulle Prealpi e generalmente normali sulle Dolomiti. Gran parte delle precipitazioni totali mensili si sono verificate nella seconda e nella terza decade. La frequenza delle piogge è stata più bassa del consueto, con 6-9 giorni piovosi/nevosi, contro una media di 10-12. La neve è caduta a quote medio/alte in numerosi episodi, a tratti anche sotto i 1000 m nella prima metà del mese. Nevicate copiose in quota si sono avute il giorno 13, con 30-45 cm di neve fresca a 2000 mm, ma sui monti dell’Alpago anche più di 50 cm. Altro episodio di neve copiosa in quota quello fra il 20 ed il 21 (15-35 cm a 2000 m). Il bilancio pluviometrico da inizio anno mostra deficit importanti, con scarti negativi compresi in media fra il 25 ed il 55%. In alcune località, come ad esempio a Feltre, Sant’Antonio di Tortal, Belluno, Agordo, Cencenighe e Cortina, fra gennaio e aprile è piovuto circa la metà di quanto climatologicamente atteso in tale periodo dell’anno.

Eventi o fenomeni particolari da ricordare di questo mese: nessuno In tutto si sono avuti 8 giorni soleggiati, 18 variabili o nuvolosi e 4 giorni di prevalente maltempo”, conclude l’analisi di Arpa Veneto, che ha curato anche i seguenti grafici e tabelle.