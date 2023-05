Meteo Milano, tutti i dettagli per la serata del derby Champions Milan-Inter

MeteoWeb

Milano vive una giornata di grande festa sportiva per il derby di Champions League tra Milan e Inter: alle 21:00 di questa sera a San Siro si disputerà la gara d’andata della semifinale più attesa tra i due gloriosi club meneghini. Dal punto di vista meteorologico, Milano sta vivendo una giornata dal clima tipicamente autunnale: a San Siro stamani sono caduti 22mm di pioggia con una temperatura minima piombata a +12°C. Adesso il cielo è coperto con +14°C, come possiamo vedere nelle immagini nella fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo che sono i primi scatti in diretta da San Siro.

Le condizioni meteo dovrebbero mantenersi stabili su questo scenario per tutta la serata, quindi anche durante la partita. La temperatura oscillerà intorno ai +13°C, il cielo rimarrà coperto, l’umidità relativa molto elevata (oltre 85–90%).

