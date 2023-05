Maltempo, il ciclone Andreas flagella l’Italia: allerta meteo per fenomeni estremi su Emilia Romagna e Nord/Est

MeteoWeb

L’Italia è letteralmente flagellata dal ciclone Andreas che sta provocando piogge a tratti intense su gran parte del Paese. Il Piemonte è stato il più colpito nella prima fase della perturbazione, tra ieri sera e stamani, con piogge torrenziali sul Lago Maggiore e sul Lago d’Orta (picchi di 120mm e oltre 100mm su località molto estese), ma ha diluviato anche nel resto della Regione con 75mm ad Alessandria, 43mm a Sardigliano, 34mm a Castellania. Le precipitazioni più abbondanti hanno colpito le zone meno esposte alle piogge nel precedente peggioramento, del 1° maggio, completando così gli apporti pluviometrici importanti su tutti i bacini della Regione più colpita dalla siccità dei mesi scorsi, dando un enorme sospiro di sollievo.

Adesso la situazione è rosea: tutti i bacini, idrici e lacustri, sono in rapido aumento. Le falde acquifere si sono rigenerate nei prossimi giorni sono in arrivo altre abbondanti precipitazioni che consentiranno di archiviare la siccità degli scorsi 18 mesi tra i brutti ricordi del passato. Ma il maltempo non è limitato soltanto al Piemonte, dove anzi è tornato a splendere il sole e la perturbazione è alle spalle. Sta diluviando tra lo spezzino, nell’estremità orientale della Liguria, e l’alta Toscana: sono caduti 80mm di pioggia a Lerici, 75mm a Sarzana, 73mm a Castelnuovo Magra, 70mm a Portovenere, 65mm a Sarzana, 52mm a Vezzano Ligure, 49mm a La Spezia; in Toscana 55mm ad Avenza e Torano, 53mm a Candia Scurtarola e Novegigola.

Il maltempo si è esteso anche all’Emilia Romagna, dove fino al momento sono caduti 41mm a Parma e picchi di 50mm sull’Appennino emiliano. Le temperature sono in netto calo: tra Modena, Reggio Emilia e Parma abbiamo appena +11°C su tutta la fascia pianeggiante, addirittura +6/+7°C sulle colline appenniniche e +2/+3°C sui rilievi montuosi. Con questo freddo anomalo, sulle Alpi è tornata persino la neve mentre la pioggia cade intensa su tutto il territorio lombardo, trentino, altoatesino e anche veneto:

Il maltempo ha iniziato a colpire anche il Centro/Sud, per il momento limitato al versante tirrenico. Sta diluviando ad Avellino, come possiamo vedere dalle immagini che arrivano da Atripalda, sede di partenza della 5ª tappa del Giro d’Italia che – come evidenziato nelle previsioni di ieri – si correrà su tutto il percorso con condizioni meteorologiche proibitive, soprattutto nel finale con l’arrivo a Salerno condizionato dai nubifragi pomeridiani.

Ma l'allerta meteo più preoccupante è quella per l'Emilia Romagna e il Nord/Est (Veneto e Friuli Venezia Giulia) tra stasera e domani: le piogge saranno torrenziali con fenomeni estremi particolarmente violenti. Massima attenzione a possibili inondazioni, frane, smottamenti e straripamenti dei corsi d'acqua: c'è il rischio della seconda alluvione in una settimana, dopo il disastro di martedì scorso in Emilia Romagna.