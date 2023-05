Forti piogge nell’Alto Piemonte: crescono i livelli dei corsi d’acqua e del Lago Maggiore | DATI

MeteoWeb

Forti piogge hanno colpito il Piemonte dalla serata di ieri, soprattutto il nord della regione, tra Novarese, Vercellese e Verbano, ma anche la provincia di Alessandria. I dati pluviometrici delle ultime 24 ore indicano: 120mm a Cesara, 95mm al Mottarone, 91mm a Someraro, 87mm a Cellio, 84mm a Cicogna, 83mm a Nebbiuno, 80mm a Candoglia Toce, 73mm a Paruzzaro, 72mm ad Alessandria, 69mm a Sambughetto, 66mm a Borgosesia, 65mm a Varallo, Ameno, 63mm a Masserano, 61mm a Lozzolo, 55mm a Pray, 43mm a Sardigliano.

Si tratta di ottime piogge contro la siccità, dopo quelle dei giorni scorsi. In particolare, nel Verbano, dove si sono superati i 100mm, si registra un incremento dei corsi d’acqua, così come del Lago Maggiore e del Lago d’Orta. Alle ore 11 di oggi, il livello del Lago Maggiore era di 4,23 metri. Importanti incrementi anche dei corsi d’acqua, come per lo Strona di Omegna.

Queste forti piogge sono state responsabili anche di frane e chiusure di strade nell’Alto Piemonte.

