Ministero della Salute israeliano: “nessun giovane o adulto sano fino ai 50 anni è morto di Covid”

L’ex deputato Moshe Feiglin ha pubblicato su Twitter una risposta del Ministero della Salute israeliano alle domande riguardanti varie statistiche sul Covid. Nel documento, il Ministero della Salute ha chiarito che nessun adulto senza condizioni preesistenti che aveva un’età compresa tra 18 e 49 anni al momento della morte è deceduto a causa del Covid. Allo stesso tempo, il Ministero ha sottolineato che le sue informazioni sono “basate su informazioni che i pazienti stessi o i loro familiari hanno fornito volontariamente nell’ambito di un’indagine epidemiologica, se è stata condotta un’indagine e il paziente ha scelto di condividere [le informazioni] con l’investigatore“. Pertanto, ha sottolineato il Ministero, “le informazioni esistenti non riflettono necessariamente la situazione medica del paziente”.

Feiglin ha scritto che il governo “vi ha rinchiuso nelle vostre case e ha rubato un anno di normale istruzione ai vostri figli tutto per una ‘peste’ che ha ferito zero cittadini di età inferiore ai 50 anni senza condizioni preesistenti”.

Per quanto riguarda i quesiti sull’età media alla morte dei soggetti vaccinati, non vaccinati e parzialmente vaccinati, il Ministero della Salute ha riferito che i soggetti vaccinati deceduti per Covid sono deceduti a un’età media di 80,2 anni, mentre i non vaccinati deceduti per Covid sono deceduti a un’età media di 77,4 anni. Per coloro che erano stati vaccinati ma non avevano ricevuto le dosi di richiamo, l’età media della morte per Covid era di 80,8 anni.