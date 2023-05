Misterioso veicolo spaziale cinese torna sulla Terra dopo 276 giorni

MeteoWeb

Un misterioso veicolo spaziale cinese sperimentale è tornato sulla Terra oggi, dopo essere rimasto in orbita per 276 giorni: lo hanno riferito i media statali cinesi, aggiungendo che è stata portata a termine una missione fondamentale per testare le tecnologie spaziali riutilizzabili del Paese. Il veicolo, senza equipaggio, è rientrato presso il centro spaziale di Jiuquan nel Nord/ovest della Cina, come previsto, hanno riportato i media statali.

Non sono stati forniti dettagli su cosa fosse il veicolo spaziale, quali tecnologie sono state testate, quanto in alto ha volato e dove l’avevano portato le sue orbite dal suo lancio all’inizio di agosto 2022. Anche le immagini del velivolo non sono state ancora diffuse.

Il test segna una svolta “importante” per la ricerca cinese sulla tecnologia dei veicoli spaziali riutilizzabili, che fornirà un metodo più conveniente ed economico per organizzare future missioni spaziali, hanno riferito i media statali.

Nel 2021, quello che potrebbe essere stato un veicolo spaziale simile, è volato fino ai margini dello Spazio ed è tornato sulla Terra lo stesso giorno in una missione che è stata anche tenuta in gran parte nascosta.

Secondo alcuni, Pechino starebbe sviluppando un veicolo spaziale come l’X-37B dell’aeronautica americana, un aereo spaziale autonomo che può rimanere in orbita per anni. L’X-37B, senza equipaggio e riutilizzabile, è tornato sulla Terra nel novembre dello scorso anno nella sua 6ª e ultima missione, dopo più di 900 giorni in orbita.