Morto il Premio Nobel Harald zur Hausen, ha scoperto il legame virus-cancro

E’ morto all’età di 87 anni a Heidelberg, lo scorso 28 maggio, il virologo tedesco Harald zur Hausen, Premio Nobel per la Medicina 2008 “per avere scoperto il virus del papilloma umano come agente eziologico del carcinoma del collo dell’utero“. E’ stato direttore dell’Istituto di virologia dell’Università di Friburgo e dal 1983 al 2003 direttore scientifico e presidente del Centro tedesco per la ricerca sul cancro di Heidelberg, che ha annunciato la scomparsa.