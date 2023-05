La NASA abbatte gigantesco pallone, ora è sul fondo dell’Oceano Pacifico

MeteoWeb

Una missione scientifica della NASA è stata interrotta domenica 14 maggio dopo che il pallone ha sviluppato una perdita irreparabile a circa un giorno e mezzo di volo. La NASA ha lanciato il pallone a super pressione (SPB) dall’aeroporto di Wānaka in Nuova Zelanda venerdì 12 maggio alle 02:02 ora italiana. Dopo aver rilevato la perdita e tentato senza successo una soluzione, la missione si è conclusa con abbattimento sull’Oceano Pacifico, alle 14:54 ora italiana di domenica.

L’SPB trasportava il payload Extreme Universe Space Observatory 2 (EUSO-2), progettato per rilevare particelle intergalattiche di raggi cosmici ad altissima energia che attraversano l’atmosfera terrestre. Le origini di questi tipi di particelle sono in gran parte sconosciute. Sfortunatamente, EUSO-2 ora si trova sul fondo dell’oceano e la NASA non ha in programma un altro lancio simile quest’anno.

“E’ una fine spiacevole per la missione e indagheremo sulla causa per continuare a migliorare la tecnologia dei palloni a super pressione,” ha dichiarato Debbie Fairbrother, Scientific Balloon Program Chief.

EUSO-2 è stato il 2° e ultimo lancio SPB da Wānaka come parte del programma di lanci di palloni della Nuova Zelanda del 2023 della NASA. Il primo ha preso il volo il 15 aprile ed è ancora operativo. Sta viaggiando nella stratosfera a circa 30mila metri ed è attualmente alla sua 4ª rivoluzione dell’emisfero australe. Sta trasportando SuperBIT, il Super Pressure Balloon Imaging Telescope, che utilizza la sua altitudine vicino allo Spazio per misurare la quantità di materia oscura negli ammassi di galassie.

L’ambiente vicino allo Spazio esplorato da questi palloni offre enormi risparmi rispetto ai lanci orbitali, che possono costare fino a diverse migliaia di dollari per kg di payload. EUSO-2 pesava circa 2 tonnellate e quindi sarebbe stato piuttosto costoso da lanciare nello Spazio.

Il telescopio ha avuto uno scopo secondario, meno scientifico. In caso di perdita di una missione SPB come questa, il payload funge da ancoraggio per il pallone, trascinandolo rapidamente sul fondo dell’oceano e lontano dalla maggior parte della vita marina. Non dissimile dal “cimitero di veicoli spaziali” dell’Oceano Pacifico, lo smaltimento in questo modo garantisce una fine sicura con un impatto ambientale minimo, hanno affermato i funzionari della NASA.