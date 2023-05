Novavax, dati positivi per i vaccini “2 in 1” contro covid e influenza

MeteoWeb

Dati positivi per tre candidati vaccini della francese Novavax contro Covid-19 e influenza. L’azienda, che sviluppa vaccini proteici con adiuvante di proprietà, ha comunicato oggi i risultati dei test di fase 2 di un vaccino ‘2 in 1’ contro Covid e influenza, di un vaccino antinfluenzale quadrivalente e di un anti-Covid ad alto dosaggio. “Le risposte immunitarie preliminari dei tre candidati vaccini sono state robuste” rispetto ai prodotti autorizzati con i quali sono stati confrontati, informa Novavax. “Tutti e tre i candidati vaccino sono stati ben tollerati – sottolinea – e hanno dimostrato un profilo preliminare di sicurezza rassicurante, con una reattogenicità comparabile ai confronti autorizzati”.

In particolare, per il candidato vaccino combinato Covid-influenza (Cic) – riporta la società in una nota – le risposte, in termini di immunoglobuline G anti proteina virale Spike (anti-S IgG) e di neutralizzazione, hanno raggiunto livelli simili alla fase 3 del prototipo di vaccino Covid-19 NVX-CoV2373 (Nuvaxovid*), mentre in termini di inibizione dell’emoagglutinazione (Hai) le risposte sono state generalmente coerenti con quelle prodotte dagli antinfluenzali di confronto.

“I dati positivi di oggi sono incoraggianti e confermano ulteriormente il valore della nostra piattaforma tecnologica e il suo potenziale per migliorare la salute pubblica globale”, dichiara John C. Jacobs, presidente e Ceo di Novavax. I risultati comunicati, aggiunge, rappresentano “una pietra miliare importante nel nostro percorso che mira a creare valore aggiunto e diversificare il nostro portafoglio di vaccini”.