Forti piogge in Nuova Zelanda: inondazioni e danni ad Auckland, un morto | FOTO

Le autorità di Auckland, la città più grande della Nuova Zelanda, hanno dichiarato lo stato di emergenza martedì 9 maggio a causa di gravi inondazioni avvenute dopo forti piogge. Più a nord, nella città di Whangārei, è stato ritrovato il corpo di uno studente delle superiori spazzato via dall’acqua mentre era in gita presso le grotte Abbey Caves. Auckland ha ricevuto fino a 109mm di pioggia. Nel Northland, Kaikohe ha ricevuto 123mm di pioggia.

I Vigili del Fuoco e le squadre di emergenza hanno affermato di aver risposto a più di 300 chiamate di soccorso, la maggior parte delle quali ad Auckland. Molte erano per edifici allagati, ma anche per frane, alberi caduti e automobili bloccate nell’acqua. Quasi 300 case ed edifici sono stati colpiti dal maltempo. Alcuni servizi di treni e autobus sono stati cancellati e molte strade sono state chiuse. Le autorità hanno esortato le persone a evitare viaggi non necessari. Il Primo Ministro Chris Hipkins ha affermato che è stato un momento difficile per la regione.

Karen Gilbert-Smith, preside della Whangārei Boys’ High School, ha scritto su Facebook che una classe di educazione all’aperto era in gita speleologica quando è stata sorpresa dal maltempo. I media locali hanno riferito che la vittima è stata spazzata via dalle acque alluvionali.

Quest’anno il maltempo ha sferzato l’Isola del Nord della Nuova Zelanda. A gennaio, quattro persone sono morte a causa di inondazioni ad Auckland. A febbraio, 11 persone sono morte a causa del ciclone Gabrielle.