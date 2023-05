Ondata di freddo in Australia: nuovi record di temperatura e neve precoce

MeteoWeb

Parti del sud-est dell’Australia hanno registrato le temperature di maggio più fredde degli ultimi anni a causa di un importante fronte freddo che ha portato aria gelida dall’Antartide in tutto il paese. Le condizioni fredde hanno prodotto un mix di pioggia, neve, grandine, venti burrascosi e onde alte in parti del Queensland, del Nuovo Galles del Sud, della Tasmania e del Victoria, per un primo assaggio di inverno.

Il freddo anomalo ha portato nuovi record di temperatura. Il 9 maggio, Oakey, nella regione di Toowoomba, nel Queensland è scesa a -5,7°C: questa è la temperatura di maggio più bassa in questa località da quando sono iniziate le registrazioni. Questa stazione meteorologica è stata aperta nel 1970 ma i registri completi risalgono al 1973. Il precedente record di maggio in questa stazione meteorologica era di -4,4°C del maggio 2019. Si tratta, dunque, di un record notevole per il freddo, considerando che supera il precedente di oltre 1°C. Il record dello stato del Queensland è di -6,9°C (risalente al 2019), quindi l’attuale ondata di freddo ha prodotto il giorno di maggio più freddo per il Queensland in 4 anni.

Tutti e tre gli stati meridionali sono scesi al di sotto della media di maggio e i nuovi record di freddo stabiliti sono stati diversi, alcuni in stazioni meteorologiche con un periodo di osservazione fino al 1912. L’aerodromo di Strahan in Tasmania è sceso a -0,6°C il 7 maggio, rendendola la notte di maggio più fredda degli ultimi 22 anni. A Ouse, sempre in Tasmania, la colonnina di mercurio è scesa a -6,1°C, la notte di maggio più fredda degli ultimi 15 anni e Cape Sorell ha raggiunto +3,5°C, per la notte di maggio più fredda degli ultimi 54 anni. Nello stesso giorno, Canberra ha registrato la temperatura massima più bassa degli ultimi 23 anni, con solo +7,8°C. Più a nord, Sydney è scesa a +7,1°C, eguagliando la temperatura di maggio più bassa dal 1999.

In questo assaggio di inverno, i tre stati meridionali hanno visto la neve. Dean Narramore del Bureau of Meteorology ha affermato che l’ondata di freddo che ha portato temperature gelide ha causato l’inizio precoce di nevicate diffuse.