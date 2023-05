Passeggiata spaziale di 5 ore per i cosmonauti russi: hanno spostato un dispositivo vitale per la ISS

MeteoWeb

Due cosmonauti russi hanno completato con successo una passeggiata spaziale per attivare un radiatore che in precedenza avevano riposizionato al di fuori della Stazione Spaziale Internazionale. Il comandante della Expedition 69 Sergey Prokopyev e l’ingegnere di volo Dmitry Petelin, di Roscosmos, hanno dispiegato con successo lo scambiatore di calore come compito principale durante l’attività extraveicolare di 5 ore e 14 minuti (EVA) fuori dalla ISS ieri, 12 maggio.

La passeggiata spaziale è stata la 3ª e ultima di una serie incentrata sull’allestimento dell’esterno del modulo laboratorio multiuso russo Nauka con il radiatore e su una camera di equilibrio sperimentale che è stata lanciata con il mini modulo di ricerca Rassvet a bordo dello space shuttle Atlantis della NASA 13 anni fa.

Dopo aver aperto il portello della camera di equilibrio del modulo Poisk alle 17:47 ora italiana ed essere usciti dalla stazione, Prokopyev e Petelin si sono diretti verso il modulo Nauka per rimuovere i rimanenti vincoli che tenevano chiuso il radiatore. Quando i bulloni sono stati allentati, il radiatore ha iniziato ad aprirsi per tutta la sua lunghezza. Con l’hardware in posizione, i due hanno iniziato ad aprire la prima serie di valvole per iniziare a caricare il radiatore con fluido refrigerante, un processo che in totale è stato stimato in circa due ore.

In attesa che il refrigerante fluisse nel radiatore, Prokopyev e Petelin hanno installato due chiavi dinamometriche sul braccio robotico europeo (ERA). Il manipolatore è stato precedentemente utilizzato per trasferire il radiatore e la camera di equilibrio da Rassvet a Nauka durante le passeggiate spaziali di aprile e maggio. I due cosmonauti hanno anche completato alcuni compiti di preparazione per future passeggiate spaziali, installando un paio di corrimano che collegano il laboratorio Nauka al nodo di attracco di Prichal.

Prokopyev e Petelin hanno quindi aperto una seconda serie di valvole per completare il caricamento del refrigerante per il radiatore. Senza perdite segnalate, i controllori di volo russi sono stati in grado di confermare che il radiatore era stato integrato con successo nel sistema di controllo termico di Nauka. Gli astronauti hanno quindi iniziato le operazioni per il rientro dopo aver completato tutti i compiti loro assegnati con circa un’ora di anticipo rispetto a quanto previsto. Prokopyev e Petelin hanno concluso la passeggiata spaziale alle 23:01 ora italiana

Con l’EVA di ieri, Prokopyev ha trascorso 42 ore e 16 minuti in 6 passeggiate spaziali. Petelin ha ora completato 4 uscite, registrando 26 ore e 45 minuti fuori dalla Stazione. La passeggiata spaziale è stata la 6ª dell’anno e la 263ª dedicata all’assemblaggio e alla manutenzione della Stazione Spaziale Internazionale.