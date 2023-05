Spazio: passi in avanti per la missione Spei Satelles

MeteoWeb

La missione Spei Satelles, che coniuga tecnologia e fede per nutrire la speranza in un futuro migliore, ha superato il primo importante step che la porterà al lancio nel mese di giugno dalla base di Vandenberg in California. Nella notte italiana di sabato 13 maggio, un team del Politecnico di Torino ha infatti completato con successo l’integrazione del satellite a bordo del veicolo di trasferimento orbitale ION di proprietà di D-Orbit, azienda di logistica spaziale, che si occuperà del trasporto e del rilascio del CubeSat. Per arrivare a questo risultato gli studenti dell’ateneo torinese, guidati dalla Prof.ssa Sabrina Corpino, hanno progettato e costruito il satellite in tempi record in stretta sinergia con il team di gestione dell’Agenzia Spaziale Italiana. L’integrazione del satellite, avvenuta nel sito di lancio di SpaceX, ha rappresentato un’esperienza unica per i giovani componenti del team, e una tappa importante del loro percorso formativo.

La missione Spei Satelles è promossa dal Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede e ha il compito di portare in orbita un nanobook ideato dal CNR, versione miniaturizzata del libro “Perché avete paura? non avete ancora fede”, che racchiude le parole più importanti pronunciate da Papa Francesco durante la “Statio Orbis” del 27 marzo 2020 quando, in piena pandemia, in una piazza San Pietro deserta, pregò per dare speranza all’umanità flagellata dal Covid. Durante la sua vita operativa, Spei Satelles trasmetterà anche un segnale radio contenente messaggi di pace e speranza desunti dal magistero del Santo Padre, che potrà essere ricevuto a terra con una strumentazione amatoriale.