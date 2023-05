Il potente ciclone Mocha tocca terra, un milione di persone in fuga tra Bangladesh e Myanmar | VIDEO

MeteoWeb

Il potente ciclone Mocha ha effettuato il landfall tra Myanmar e Bangladesh dopo aver deviato in direzione del territorio birmano nelle ultime ore, e dopo giorni di preparativi di emergenza in entrambi i Paesi per scongiurare una catastrofe. Oltre un milione di persone ha ricevuto ordine di evacuazione nelle zone interessate dal passaggio del ciclone. Mocha è approdato alle 13 ora locale sulla costa dello stato birmano di Rajine, in un’area dove vivono 6 milioni di persone vulnerabili, molte appartenenti all’etnia Rohingya.

In Bangladesh sono particolarmente minacciate l’isola di Saint Martin e la municipalità di Teknaf, nella regione di Cox’s Bazar, che ospita un milione di profughi Rohingya in uno dei campi più sovraffollati al mondo.

Ciclone Mocha, le immagini da Sittwe in Myanmar