Previsioni Meteo Aeronautica Militare: nuova ondata di maltempo dal weekend

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni, dal 3 maggio e fino a lunedì 8.

Le previsioni meteo per il 3 maggio 2023

Al Nord, iniziale nuvolosità irregolare, a tratti anche estesa sulle regioni orientali ed in special modo anche sull’Emilia Romagna, dove sono attese piogge o rovesci diffusi in rapida attenuazione; seguiranno spazi soleggiati sempre più ampi, mentre un po’ di nubi torneranno in serata sui rilievi orientali lombardi e su quelli del Triveneto.

Al Centro e Sardegna, all’inizio molte nubi un po’ ovunque con piogge sparse e locali temporali che dalle regioni adriatiche coinvolgeranno anche Lazio e Sardegna; nel pomeriggio probabili fenomeni localmente anche intensi sull’area laziale. Dal tardo pomeriggio atteso un generale miglioramento con rasserenamenti sempre più estesi, salvo persistenze di nuvolosità e lievi precipitazioni tra Marche meridionali, Abruzzo e basso Lazio.

Al Sud e Sicilia, cielo molto nuvoloso o coperto, con rovesci e temporali sparsi, più frequenti e diffusi su Basilicata e Calabria; dalla sera generale attenuazione delle precipitazioni, salvo qualche persistenza che interesserà le aree ioniche calabresi. Schiarite serali su coste campane, Salento e Sicilia centromeridionale.

Temperature minime in calo su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Sardegna meridionale, basso Lazio e Nord Campania; in rialzo su Sud Toscana ed Umbria; senza variazioni di rilievo sul resto del territorio; massime in aumento su Alpi occidentali, levante ligure, Lombardia centrorientale, Triveneto, Emilia-Romagna, Toscana, Sardegna, Lazio, coste ed entroterra campano e Sicilia centromeridionale; in diminuzione sulle regioni centromeridionali adriatiche, restanti zone della Campania e Basilicata; stazionarie sul resto d’Italia.

Venti da deboli a moderati nordorientali sulle regioni centromeridionali e Liguria con locali rinforzi su quest’ultima e regioni meridionali tirreniche; deboli orientali sull’Emilia-Romagna e variabili sul restante settentrione.

Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi Stretto di Sicilia e ionio, localmente agitato quest’ultimo sulla porzione settentrionale nella prima parte della giornata; generalmente mossi gli altri bacini, con moto ondoso in attenuazione su Mar Ligure ed alto Adriatico.

Il bollettino dal 4 all’8 maggio

Giovedì 4, al Nord, cielo sereno o poco nuvoloso, salvo ulteriori annuvolamenti ad evoluzione diurna attesi a ridosso dei rilievi alpini e prealpini, ma senza precipitazioni associate.

Al Centro e Sardegna, addensamenti cumuliformi attesi già dal primo mattino sull’Abruzzo ed in successiva estensione al basso Lazio con associati locali brevi rovesci e qualche isolato temporale, in assorbimento dal tardo pomeriggio con ampi rasserenamenti; prevalenza di sole sul resto del Centro, salvo sviluppi di innocue nubi ad evoluzione diurna a ridosso delle altre zone appenniniche.

Al Sud e Sicilia, copertura diffusa che dalle aree interne peninsulari e dalla Sicilia tirrenica coinvolgerà velocemente anche gran parte delle altre zone del meridione con deboli rovesci sparsi e locali temporali che interesseranno nelle ore diurne Basilicata, Calabria e Sicilia centrorientale; dal tardo pomeriggio seguirà un graduale miglioramento con assorbimento dei fenomeni e schiarite sempre più estese, salvo qualche annuvolamento serale che persisterà su bassa Calabria e Sicilia tirrenica.

Temperature minime in calo sui rilievi alto atesini e veneti, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria di levante, Toscana, Marche, Umbria, appennino laziale, Cilento, Basilicata, Calabria e Sicilia centrorientale; in rialzo su alpi centroccidentali; stazionarie sul resto del Paese; massime senza variazioni di rilievo o in lieve diminuzione su pianure veneta e friulana, coste liguri e campane e sulla Sicilia sudorientale; in aumento sul resto d’Italia, più sensibile sulla Sardegna.

Venti deboli dai quadranti settentrionali al Centro-Sud con rinforzi di maestrale su Molise, rilievi campani e Puglia settentrionale; deboli di direzione variabile al Nord.

Per quanto riguarda i mari, saranno molto mosso il basso Ionio con moto ondoso in lenta attenuazione; poco mossi Mar Ligure, alto Tirreno ed Adriatico settentrionale; inizialmente mossi tutti gli altri bacini, tendenti a divenire poco mossi Mar e Canale di Sardegna, e Tirreno centrale.

Venerdì 5 nubi in sensibile aumento sulle aree alpine e prealpine con rovesci e locali temporali, generalmente di debole intensità, attesi dalle ore pomeridiane sui relativi rilievi di Nord Piemonte e Lombardia, nonché sul Trentino-Alto Adige; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese con qualche annuvolamento ad evoluzione diurna su appennino settentrionale e meridionale.

Sabato 6 nuova intensificazione della nuvolosità su Liguria e rilievi alpini del Nord con piogge e locali temporali su quest’ultimi, in estensione serale anche verso le zone pianeggianti di Lombardia e Veneto; ampio e prevalente soleggiamento al Centro-Sud a parte qualche innocuo annuvolamento a ridosso della dorsale appenninica.

Domenica 7 cielo molto nuvoloso o coperto al settentrione con precipitazioni via via sempre più diffuse; copertura sempre più estesa, ma meno consistente anche sulle regioni centromeridionali con lievi fenomeni su Sardegna, Sicilia occidentale e su gran parte delle regioni adriatiche.

Nella giornata di lunedì 8 il maltempo interesserà gran parte del Paese con precipitazioni più diffuse attese su Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna e regioni centrali adriatiche.