Previsioni Meteo, in arrivo sull’Italia un’altra grande ondata di maltempo e freddo anomalo

E’ tornato a splendere il sole sull’Italia e le temperature sono in forte aumento soprattutto al Nord. La colonnina di mercurio ha raggiunto oggi +28°C a Bolzano, +27°C a Trento e Pordenone, +26°C a Milano, Firenze, Mantova, Cremona, Pavia, Lodi, Benevento, Alessandria, Piacenza, Rovereto e Sondrio, +25°C a Roma, Torino, Verona, Padova, Parma, Brescia, Novara, Modena, Avellino, Frosinone, Tivoli, Reggio Emilia, Vercelli, Asti, Vicenza, Udine e Aosta, +24°C a Napoli, Bologna, Ferrara, Caserta, Siena, Belluno e Bergamo, in quello che è uno dei primi sprazzi miti di una stagione primaverile molto condizionata dal freddo anomalo.

Si tratta, però, soltanto di un’illusione. Una breve parentesi effimera, fugace, che si prolungherà giusto appena per il weekend. E neanche, perché già domenica 7 maggio al Nord tornerà il maltempo con forti temporali che nella notte tra domenica e lunedì innescheranno vere e propria “bombe” temporalesche nel cuore della pianura Padana e in modo particolare in Lombardia.

Il grafico che evidenzia l’andamento di temperature e precipitazioni dei prossimi 12 giorni a Torino evidenzia in modo emblematico come avremo una continua instabilità che provocherà piogge e temporali intensi e abbondanti, ma quello del Piemonte non è un caso isolato. Il lungo periodo piovoso che si prospetta per maggio interesserà tutt’Italia.

Anzi, soprattutto al Centro/Sud avremo precipitazioni intense e abbondanti connesse ad un altro lungo periodo di freddo anomalo che interesserà tutto il territorio con grandi anomalie analoghe a quelle che abbiamo già avuto ad aprile. Il grafico di San Giovanni Rotondo è in tal senso emblematico di come anche in Puglia ci saranno precipitazioni abbondanti e un lungo periodo di freddo anomalo proprio nel cuore del mese di Maggio.

Le immagini delle precipitazioni previste per i prossimi dieci giorni dal modello GFS sono ancor più chiare nell’evidenziare le grandi precipitazioni in arrivo sull’Italia. Particolare attenzione a mercoledì 10 maggio quando i fenomeni meteo più estremi della prossima settimana rischiano di provocare una nuova pesante alluvione in pianura Padana, dopo quella che nei giorni scorsi ha colpito l’Emilia Romagna.

Già Aprile si è concluso con importanti anomalie termiche negative in tutt’Italia e anche con un eccezionale surplus pluviometrico, soprattutto al Centro/Sud. Maggio sarà il secondo mese consecutivo che proseguirà su questo trend. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: