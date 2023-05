Lo straordinario spettacolo del Gran Sasso sommerso di neve a Maggio: apprensione per il Giro d’Italia

MeteoWeb

A Campo Imperatore si scia ancora. Lo spessore della neve stamani misurava ancora 42cm (dato ufficiale MeteoMont), e gli impianti sciistici funzionano a pieno regime. Il Gran Sasso è uno spettacolo straordinario, come possiamo osservare dalla straordinaria fotografia a corredo dell’articolo, scattata oggi da un aereo in transito sull’Abruzzo.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni sono particolarmente estreme: già nel weekend, nonostante l’aumento delle temperature, ci aspettiamo qualche temporale pomeridiano in zona (soprattutto domenica), poi le condizioni del tempo peggioreranno sensibilmente la prossima settimana con temperature in forte calo.

Il nuovo peggioramento inizierà già nei primi giorni della settimana (8–9 maggio) ma farà sul serio a partire dal 10-11 maggio, ed è grande il rischio che il maltempo comprometta l’attesissima tappa del Giro d’Italia che venerdì 12 maggio prevede proprio l’arrivo in quota a Campo Imperatore, a 2.130 metri di altitudine, dopo 218 chilometri di percorso da Capua con 3.900 metri di dislivello. E’ alto il rischio che oltre al maltempo, ci sia anche neve copiosa e che quindi la tappa possa essere annullata rendendo così vani tutti i sacrifici fatti nelle ultime settimane per liberare la strada dopo le abbondanti nevicate di Aprile. Ma è ancora presto per sbilanciarsi in modo così definito su una previsione dettagliata per la prossima settimana: ne parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.

