Previsioni Meteo, ancora forte maltempo: altre due violente perturbazioni in arrivo

L’ondata di maltempo che ha flagellato l’Italia nei giorni scorsi si sta concludendo: oggi abbiamo gli ultimi fenomeni di instabilità residua al Centro/Sud con qualche temporale pomeridiano tra Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia dove i temporali sono già in formazione in un’area geografica che è ancora particolarmente esposta alle correnti fredde e instabili provenienti dai Balcani.

L’ultimo aggiornamento satellitare, però, evidenzia come abbiamo anche schiarite sempre più ampie su tutto il Centro/Nord e in Sardegna. Le temperature sono in forte aumento con punte di +24/+25°C in Toscana e Lombardia, finalmente su valori primaverili in una primavera fin qui travestita d’inverno.

Nei prossimi giorni le condizioni meteorologiche miglioreranno anche al Centro/Sud dove già domani, venerdì 5 maggio, splenderà il sole pieno, senza disturbi e con temperature in aumento. Proprio il Centro/Sud, poi, vivrà uno splendido weekend primaverile con cielo prevalentemente sereno e temperature in aumento. Attenzione, però, all’instabilità: non mancherà qualche temporale pomeridiano sabato 6 maggio su Alpi e Appennino centro/settentrionale, seppur debole; domenica 7 maggio invece l’instabilità sarà molto più forte sulle Alpi, e interesserà anche l’Abruzzo con forti temporali pomeridiani. Al Nord i fenomeni degenereranno in serata in estremi, intensificandosi ulteriormente nella notte tra domenica e lunedì in Lombardia dove si verificheranno temporali violentissimi che poi proprio lunedì insisteranno estendendosi un po’ a tutto il territorio settentrionale.

Lunedì tornerà il maltempo anche al Centro/Sud con temperature in forte calo all’inizio della prossima settimana: sarà la prima fase di un nuovo peggioramento che condizionerà la prima parte della settimana, in modo tuttavia ancora moderato rispetto ad un’altra perturbazione atlantica, la terza del mese, in arrivo tra giovedì 11 e venerdì 12. In questo caso, gli ultimi aggiornamenti dei modelli sono impressionanti: si tratterebbe di un’altra grande piovuta in tutt’Italia, con fenomeni analoghi a quelli che nei giorni scorsi hanno colpito dapprima il Piemonte e poi l’Emilia Romagna (in entrambi i casi oltre 200-250mm di pioggia in 24-36 ore), segnando l’ennesimo evento di rischio alluvioni e archiviando definitivamente – se qualcuno avesse ancora dei dubbi – il problema ormai superato della siccità.

