Previsioni Meteo, inizia un’altra settimana di forte maltempo: temporali pomeridiani (ogni giorno) e non solo…

MeteoWeb

Ancora maltempo, ancora piogge, ancora temporali. La nuova settimana inizia all’insegna dell’instabilità diffusa sull’Italia, seppur in un quadro differente rispetto a quello del weekend. Non avremo, almeno nella prima fase della settimana, nuove perturbazioni organizzate nel nostro Paese, ma l’atmosfera rimarrà spiccatamente instabile e le condizioni del tempo saranno orientate alla più spiccata variabilità.

Nella giornata di lunedì 22 maggio avremo forti temporali pomeridiani diffusi su gran parte del Centro/Sud, anche se in Calabria e Sicilia già al mattino persisteranno fenomeni estremi sparsi a macchia di leopardo legati alla coda del ciclone Afro-Mediterraneo “Nino” che ha flagellato l’intero Paese nel weekend.

L’instabilità continuerà a condizionare anche i giorni successivi: avremo forti temporali pomeridiani tutti i giorni, da Nord a Sud, su gran parte del Paese. Ma oltre a questi fenomeni tipicamente primaverili, attenzione ad un nuovo ingresso perturbato sul Nord/Ovest giovedì 25 maggio: c’è il rischio di altre 24 ore di piogge torrenziali e violenti temporali tra Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta. Uno scenario di cui parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.

In ogni caso è doveroso specificare che questa settimana avremo anche ampie schiarite e nei momenti di sole le temperature aumenteranno su valori finalmente consoni alle medie del periodo, come già accaduto domenica quando la colonnina di mercurio ha raggiunto +28°C a Trieste, Treviso, Aviano, Istrana e Ronchi dei Legionari, +27°C a Verona, Brescia, Venezia, Padova e Bolzano, +26°C a Milano, Genova, Firenze e Pisa. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: