Previsioni Meteo Liguria: forti temporali in arrivo

L’arrivo di una perturbazione dalla Francia oggi porta condizioni di tempo instabile e piogge in Liguria. Nelle ore centrali della giornata sono attesi isolati piovaschi o rovesci nell’interno di intensità generalmente debole o moderata; da sera piogge diffuse in estensione associate a rovesci e temporali anche moderati. Secondo le previsioni di Arpal, domani il passaggio del fronte nella notte porterà piogge diffuse associate a rovesci e temporali con possibili fenomeni forti su tutte le zone. Precipitazioni in esaurimento in mattinata da Ponente con valori cumulati a metà giornata localmente significativi. Residua spiccata variabilità con possibili rovesci moderati nel pomeriggio. Venti da Nord 40-50km/h su B e parte orientale di A con rinforzi e raffiche sui crinali ed allo sbocco delle valli esposte.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: