Previsioni Meteo: temporali pomeridiani anche nel weekend, il bollettino dell’Aeronautica Militare

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 26 e 27 maggio, evidenziando un miglioramento della situazione generale, con instabilità a tratti, soprattutto pomeridiana.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 26 maggio 2023

Al Nord, annuvolamenti sparsi su Alpi ed Appennino tosco-emiliano, con cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Nord; tendenza a graduale aumento della nuvolosità su rilievi alpini, prealpini, appenninici e Liguria, con associati da metà giornata isolati rovesci, anche a carattere temporalesco in particolare sulle aree nord-orientali; attenuazione dei fenomeni dal tardo pomeriggio/sera, sebbene tra Lombardia centro-meridionale, Sud del Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia vi sarà un incremento della copertura, con rovesci e temporali sparsi.

Al Centro e Sardegna, cielo inizialmente velato, con qualche addensamento più consistente sui settori adriatici e dei locali rovesci sul Sud dell’Abruzzo; dalla tarda mattinata aumento della nuvolosità cumuliforme sulle aree interne e rilievi, con associati isolati rovesci e temporali, specie tra Lazio ed Abruzzo, nonché sulla Sardegna centro-orientale; fenomeni in esaurimento in serata.

Al Sud e Sicilia, cielo generalmente velato, con nuvolosità più consistente sull’isola maggiore, Puglia e Basilicata, dove su quest’ultima saranno possibili degli isolati piovaschi; tendenza a sviluppo di nubi cumuliformi sulle zone interne e rilievi appenninici, con rovesci e temporali sparsi, più attivi tra Campania, Basilicata e Calabria, mentre rimarranno occasionali sulla Puglia occidentale e Sicilia centro-orientale; attenuazione dei fenomeni dal tardo pomeriggio/sera.

Temperature minime in aumento al Nord, specie nelle aree montuose, senza notevoli variazioni sul resto d’Italia. massime in diminuzione sul Friuli-Venezia Giulia e Sud peninsulare; pressoché stazionarie su Pianura Padana orientale, Umbria ed Abruzzo; in aumento altrove, più marcato sul Nord-Ovest.

Venti deboli di direzione variabile al Nord, con temporanei rinforzi da Nord sulla Liguria ed in rotazione da Est sulla Pianura Padana nel pomeriggio. Deboli localmente moderati settentrionali altrove, con locali rinforzi da Nord-Ovest sui litorali del medio e basso Adriatico e sulla Puglia.

Per quanto riguarda i mari, da mosso a molto mosso lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale, con moto ondoso in graduale attenuazione. Poco mossi il Tirreno settentrionale, ed i settori Est del Tirreno centrale e meridionale. Da poco mossi a mossi i restanti bacini, con moto ondoso in decremento nel pomeriggio su Mar Ligure e Mar di Sardegna ed in aumento sui mari orientali.

Il bollettino per domani 27 maggio 2023

Al Nord, nuvolosità irregolare sulle regioni alpine, con rovesci sparsi e qualche isolato temporale, eccezion fatta per il Friuli dove la giornata risulterà nel complesso soleggiata. Locali rovesci e isolati temporali sono attesi anche nelle primissime ore del giorno sull’Emila Romagna dove però, già dalla mattinata assisteremo ad ampie schiarite.

Al Centro e Sardegna, prevalenti condizioni di bel tempo, salvo locali addensamenti responsabili di brevi rovesci a ridosso dei rilievi nelle ore più calde.

Al Sud e Sicilia, temporanei annuvolamenti nelle ore centrali sulle regioni tirreniche, con fenomeni localmente temporaleschi; cielo stellato dalla serata; ampio soleggiamento sul resto del meridione, salvo locali addensamenti a ridosso dei rilievi.

Temperature minime in tenue rialzo al Nord-Ovest e sulle isole maggiori, in lieve calo sul Triveneto, stazionarie sulle restanti regioni; massime in diminuzione al Nord-Ovest, su Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, alta Toscana, Marche, Umbria e Calabria, in debole aumento sulla Sardegna, senza variazioni di rilievo sul resto del Paese.

Venti settentrionali: moderati sulle regioni adriatiche, deboli sul resto del Paese.

Per quanto riguarda i mari, saranno mossi adriatico centrale e meridionale, Ionio, Stretto di Sicilia, nonché Tirreno settentrionale e occidentale; poco mossi i restanti bacini.