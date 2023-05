Allerta Meteo, forti temporali pomeridiani per almeno altri 10 prossimi giorni: fenomeni estremi da Nord a Sud

MeteoWeb

Anche oggi forti temporali pomeridiani stanno colpendo varie zone d’Italia: un grosso cumulonembo è alle porte di Roma e sta già colpendo le zone orientali della città con forti nubifragi, mentre in Toscana gli acquazzoni hanno colpito varie località di tutte le province tra cui spiccano i 52mm di pioggia caduti a Campagrina, i 43mm a Castellina in Chianti e i 31mm a Barberino Val d’Elsa.

Un forte temporale anche nel cuore del Piemonte, ad ovest di Asti, con 34mm di pioggia a San Damiano d’Asti, mentre fenomeni molto violenti stanno colpendo tutta la Sardegna centro/settentrionale e qui spiccano, in termini di precipitazioni, i 49mm di Ovodda e i 43mm di Abbasanta. Localmente questi temporali stanno determinando anche forti grandinate, soprattutto in Toscana.

Questo tipo di instabilità pomeridiana, un maltempo tipicamente primaverile, si ripeterà ogni giorno anche nei prossimi giorni, almeno per altri dieci giorni e probabilmente anche di più. Sarà un lungo periodo in cui l’Italia sarà falcidiata dai fenomeni estremi. Nei prossimi giorni, tra domani – venerdì 26 maggio – e l’ultimo weekend del mese, i temporali pomeridiani più forti colpiranno le Regioni del Nord e le Regioni del Sud, già domani con violenti nubifragi in Calabria (vedi mappa a corredo dell’articolo). Sabato e Domenica i temporali diventeranno ancora più forti ed estesi, ma quelli più violenti in assoluto saranno quelli della prossima settimana, a cavallo tra gli ultimi giorni di maggio e i primi di giugno.

Come ampiamente evidenziato nelle precedenti previsioni, la tendenza per Giugno viene confermata anche nei primi bollettini per l’inizio del mese all’insegna del fresco (relativo alle medie del periodo) e dell’instabilità più marcata.

