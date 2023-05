Maltempo, forti temporali in Toscana: nubifragio e grandine grossa a Impruneta | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali stanno interessando la Toscana questo pomeriggio, provocando nubifragi ma anche intense grandinate. Come a Impruneta, in provincia di Firenze, dove una forte grandinata ha imbiancato le strade, come mostrano le immagini a corredo dell’articolo. I chicchi hanno raggiunto anche dimensioni notevoli. Inoltre, il nubifragio ha comportato allagamenti nelle strade della località.

Altri forti temporali sono in atto sulle aree appenniniche, in Sardegna e Piemonte.

Nubifragio a Impruneta, tanta acqua nelle strade

