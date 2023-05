Maltempo Valle d’Aosta, non solo pioggia: tanta neve a Plateau Rosa | FOTO

MeteoWeb

Dopo i forti temporali di ieri, che hanno provocato danni e disagi dal Piemonte alla Toscana, anche oggi forti piogge hanno colpito la regione piemontese, con accumuli abbondanti. Grazie a temporali in risalita dal Piemonte, è tornata la pioggia anche in Valle d’Aosta, con 20-25mm diffusi e punte di 40-50mm tra Val di Gressoney e Champorcher. Ma il vero spettacolo è sulle montagne, dove nevica dai 2.300-2.400 metri di quota. Bellissime le foto della gallery in alto che arrivano da Plateau Rosa, a 3.500 metri di quota, dove si è accumulata molta neve fresca.

Dopo tutta la pioggia di maggio, che è servita a scacciare la siccità anche nelle zone del Nord più colpite, questa neve in quota rappresenta una bella notizia per i ghiacciai, soprattutto in vista dell’estate.