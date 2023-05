Previsioni Meteo terribili per il Piemonte: nel weekend possibili 300mm di pioggia

MeteoWeb

In questo maggio funestato dalle alluvioni, dopo quelle che hanno flagellato l’Emilia Romagna e altre zone d’Italia, ora l’allerta passa in Piemonte, che si prepara ad una violenta ondata di maltempo nel weekend. Il maltempo dovrebbe interessare soprattutto le valli cuneesi e torinesi, dove potrebbero cadere fino a 300 millimetri in 48 ore, da venerdì sera a domenica, informa la Società meteorologica italiana. “L’evento – viene precisato – non sarà di carattere eccezionale per le zone e il periodo, ma sarà in grado di attivare criticità quali piene oltre il livello di allerta, allagamenti e dissesti“. Le piogge – prevede Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) – saranno diffuse su tutto il Piemonte, da venerdì sera, con “intensità di particolare rilievo a ridosso delle Alpi comprese tra le Graie e le Marittime. dunque sulle zone pedemontane di Torinese e Cuneese”.