Previsioni Meteo Valle d’Aosta: locali rovesci o temporali nel pomeriggio

MeteoWeb

“Al mattino schiarite sempre più ampie in un cielo irregolarmente nuvoloso, ma con addensamenti persistenti presso i rilievi di confine e qualche debole precipitazione ancora possibile in alta montagna. Nel pomeriggio addensamenti in formazione ai confini piemontesi, con la possibilità di locali rovesci o temporali“: queste le previsioni del servizio meteo regionale della Valle d’Aosta.

Previsti venti a 3000 metri moderati da NW, a tratti forti sulle creste; foehn nelle valli a tratti rafficato, soprattutto durante le ore centrali, poi in attenuazione, e deboli brezze pomeridiane in bassa Valle. Temperature in lieve calo nelle valli, in calo in montagna. Zero termico da 2400 a 2800 metri. Temperature a 1500 metri molto variabili a seconda dei fondovalle, ma da un valore medio intorno a 5°C saliranno fino a circa 12°C; a 3000 metri da -5°C a -3°C.