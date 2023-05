Previsioni Meteo Veneto: temperature sopra la norma nei prossimi giorni

MeteoWeb

“Sul continente europeo si afferma un’area anticiclonica, che sulla nostra regione porta tempo sostanzialmente stabile con ampi spazi di sereno e temperature sopra la norma; la nuvolosità si fa per comunque via via un po’ più significativa almeno sulle zone interne, anche per il transito di un piccolo nucleo depressionario d’aria fresca, associandosi ad alcune fasi di precipitazione e ad un temporaneo calo delle temperature diurne“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, ma con addensamenti sparsi sulle zone montane, dove non si esclude qualche locale modesta precipitazione; temperature sopra la norma.

Domani fino al mattino sereno o poco nuvoloso, poi sulle zone pianeggianti poco nuvoloso a parte qualche addensamento in più sul Trevigiano e sulle zone montane da parzialmente nuvoloso a nuvoloso.

Precipitazioni: Nelle ore pomeridiane potranno verificarsi fenomeni da locali a sparsi, modesti salvo alcuni rovesci o temporali; probabilità nel complesso medio-alta (50-75%) sulle Dolomiti, medio-bassa (25-50%) sulle Prealpi, bassa (5-25%) sull’alta pianura centro-orientale e nulla o molto bassa (0-5%) altrove.

Temperature: Contenute variazioni di carattere locale, tra cui prevarranno per le minime lievi aumenti sulle zone montane e lievi diminuzioni su quelle pianeggianti, per le massime diminuzioni sulla costa e modesti aumenti altrove.

Venti: Sulla costa da deboli meridionali a moderati orientali, per il resto generalmente deboli con direzione variabile, al più moderati dai quadranti orientali in quota sulle Prealpi nelle primissime ore.

Mare: Quasi calmo.

Mercoledì 24 in pianura da poco a parzialmente nuvoloso, in montagna da parzialmente nuvoloso a nuvoloso, anche molto nuvoloso verso sera.

Precipitazioni: Probabilità alta (75-100%) sulle zone montane e pedemontane, bassa (5-25%) sulla costa, medio-bassa (25-50%) sul resto della bassa pianura, medio-alta (50-75%) altrove; sono infatti attesi fenomeni sparsi anche a carattere di rovescio o temporale, temporaneamente anche piuttosto diffusi sulle zone montane e pedemontane, comunque più radi nella prima parte della giornata.

Temperature: Le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale sulle zone montane e pedemontane, lievi aumenti altrove; massime in moderata diminuzione.

Venti: In quota a tratti deboli e a tratti moderati, perlopiù dai quadranti occidentali; sulla costa nelle primissime ore deboli con direzione variabile e poi da deboli a moderati, dai quadranti orientali; altrove deboli con direzione variabile, salvo locali moderati rinforzi dai quadranti orientali di sera sulla bassa pianura.

Mare: Quasi calmo.

Giovedì 25 nuvolosità irregolare alternata a schiarite; specie sulle zone interne sono probabili precipitazioni sparse, anche con rovesci o temporali; le temperature minime subiranno contenute variazioni di carattere locale; le temperature massime su costa e zone limitrofe saranno stazionarie o in lieve aumento, altrove dimuiniranno un po’ specie a sud-ovest.

Venerdì 26 tempo un po’ variabile, con addensamenti nuvolosi alternati a spazi di sereno; specie sulle zone interne, probabile qualche precipitazione anche a carattere di rovescio o temporale; le temperature subiranno contenute variazioni di carattere locale riguardo alle minime e moderati aumenti delle massime.