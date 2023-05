Primi temporali al Centro-Nord: al via una nuova violenta ondata di maltempo | LIVE

MeteoWeb

È iniziato, con i primi temporali al Centro-Nord, il forte peggioramento che porterà una nuova violenta ondata di maltempo sull’Italia. Un fronte atlantico entro domani abbraccerà la nostra penisola con piogge diffuse e localmente intense su gran parte del Paese. In questo momento, i fenomeni sono in atto sul Piemonte, sulla Lombardia occidentale, sull’Emilia Romagna nordorientale, ma anche sull’Umbria e sulla Toscana occidentale. In Piemonte, si registrano già 22mm di pioggia a Govone, Sardigliano, 16mm ad Alessandria, Carmagnola, 15mm a San Damiano Borbore. In Lombardia, 21mm a Campo Tartano, 20mm a Sondrio, 19mm a Pescegallo di Gerola Alta, 18mm a Gallarate, 17mm a Castronno.

Si prospettano 48 ore di maltempo estremo al Centro-Nord tra stasera e giovedì 11 maggio, con il rischio di nuove alluvioni. Il maltempo si intensificherà nella notte e nella mattinata di domani, mercoledì 10 maggio, estendendosi a tutto il Centro-Nord. Temporali molto intensi colpiranno Toscana ed Emilia Romagna, con precipitazioni abbondanti che ingrosseranno tutti i corsi d’acqua. Se questo peggioramento sarà l’ennesimo colpo alla siccità dopo le piogge dei giorni scorsi, l’allerta è massima nelle zone alluvionate dell’Emilia Romagna.

Si alzeranno anche forti venti di maestrale provenienti dalla Valle del Rodano che determineranno un ulteriore calo delle temperature in tutt’Italia, mentre il maltempo proseguirà anche dopodomani, giovedì 11 maggio, soprattutto nelle Regioni del Nord.

