Un “prodotto di scarto” è un eccezionale e sorprendente antinfiammatorio naturale

Componente centrale della dieta mediterranea, l’olio extra vergine di oliva è considerato un alimento ad alte proprietà nutraceutiche, ricco di principi che hanno effetti benefici sulla salute. Una ricerca dell’Università di Pisa, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista Nutrients, dimostra che anche le foglie di olivo, considerate un prodotto di scarto derivante dal processo di produzione dell’olio d’oliva, possiedono proprietà nutraceutiche utili per la prevenzione di molte malattie croniche.

“Le foglie di olivo sono ricche di specifici polifenoli come l’oleuropeina, dotata di importanti proprietà bioattive, quasi assenti nell’olio extravergine di oliva – spiega la professoressa Maria Digiacomo del Dipartimento di Farmacia dell’Università di Pisa, coordinatrice della ricerca condotta insieme ai colleghi Doretta Cuffaro, Simone Bertini e Marco Macchia – Il nostro studio ha dimostrato che, arricchendo gli estratti di olio extravergine d’oliva con estratti di foglie di olivo, è possibile ottenere un estratto ricco di polifenoli bioattivi con interessanti proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Tale derivato potrebbe trovare applicazione in ambito farmaceutico e cosmetico o come integratore alimentare”.

Dopo analisi del contenuto in polifenoli, è stato scelto un estratto di olio extravergine di oliva arricchito di un estratto di foglie di olivo all’8%: “Le proprietà salutistiche dell’olio extravergine di oliva sono ben riconosciute e attribuite principalmente ai diversi polifenoli, come l’oleocantale e l’oleaceina – aggiunge Digiacomo – Dal nostro studio è risultato che i profili antiossidanti e antinfiammatori del nuovo estratto sono significativamente migliorati rispetto a quelli del semplice estratto di olio extravergine di oliva grazie all’effetto sinergico dei vari polifenoli presenti. Infatti, combinando insieme i polifenoli dell’olio extravergine di oliva con quelli delle foglie di olivo, non si ha un semplice effetto additivo delle loro attività, ma un effetto sinergico che appunto accresce notevolmente le proprietà bioattive“.

Inoltre, questo nuovo approccio rappresenta una strategia per l’ulteriore valorizzazione delle foglie di olivo come sottoprodotto di grande valore nutraceutico, costituendo così un’alternativa economicamente vantaggiosa al loro smaltimento.

Alla scoperta di un’insolita tisana antinfiammatoria

Dalle foglie d’olivo si può ottenere una tisana davvero eccezionale: è un anti–diabetico in grado di abbassare la glicemia alta, è antivirale e antibatterica, vanta benefici antiossidanti e antinfiammatori, è energizzante e diuretica, è alleata della salute cardiovascolare e rafforza il sistema immunitario, regola la pressione sanguigna e i livelli di colesterolo, protegge dall’osteoporosi ed è un’arma anche contro le malattie neurodegenerative.

Quali sono le proprietà delle foglie di olivo

In grado anche di prevenire l’osteoporosi grazie alla presenza di oleuropeina, le foglie di olivo hanno proprietà antiossidanti, antinfiammatorie, energizzanti, febbrifughe e diuretiche. Alcune ricerche hanno anche dimostrato i benefici dell’estratto contro il diabete azione ipoglicemizzante) ma anche contro le malattie neurodegenerative o il cancro: alcuni studi hanno evidenziato come i principi attivi delle foglie di olivo siano in grado di bloccare la trasformazione delle cellule sane a maligne.

Le foglie di olivo sono in grado di difendere dalle infezioni, in quanto alleate contro i microrganismi patogeni. Rafforzano il sistema immunitario e hanno effetti positivi sul sistema cardiovascolare, migliorando la pressione e regolando i livelli di colesterolo.

I principi attivi contenuti nelle foglie sono in grado di aumentare l’elasticità delle arterie: da qui una migliore circolazione, pressione e dunque un rischio cardiovascolare più basso.

Inoltre, l’oleuropeina e acido elenolico hanno un effetto anti–diabetico e una azione ipoglicemizzante.

Le foglie di olivo non hanno particolari controindicazioni: in ogni caso è sempre meglio informare il proprio medico in caso si voglia assumere la tisana anche perché non vanno esclusi possibili effetti collaterali con farmaci.

Come preparare la tisana di foglie d’olivo

I benefici della tisana di foglie di olivo spaziano dalla salute cardiovascolare, immunitaria, fino al sollievo in particolari periodi di stress psico-fisico.

Per preparare la tisana di foglie d’olivo bastano 5 grammi di foglie essiccate per ogni tazza d’acqua utilizzata: fate bollire le foglie in acqua per qualche minuto, lasciate riposare e raffreddare un po’, infine filtrate e bevete.