Sospese nella notte le ricerche di Denise Galatà, la 17enne precipitata nelle gole del fiume Lao

La Calabria vive una notte di disperazione per quanto accaduto ieri pomeriggio sul fiume Lao, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, dove un gommone con un gruppo di ragazzini in gita scolastica si è ribaltato e una 17enne è dispersa da molte ore. La giovane, Denise Galatà, frequenta il liceo statale “Giuseppe Rechichi” di Polistena (Reggio Calabria), e si trovava a bordo del gommone che si è ribaltato dopo essersi schiantato su un grosso masso, spinto dalla furia dell’acqua ingrossata dai forti temporali delle scorse ore. Con lei sono caduti in acqua altri tre ragazzi, che sono stati recuperati dai soccorritori. Uno è rimasto ferito ed è stato imbarellato e trasportato in ambulanza. Tutti gli altri studenti della comitiva, circa 40, sono in stato di shock per la scomparsa di Denise.

Le operazioni per la ricerca della 17enne sono state sospese alle ore 23:00 della notte, e riprenderanno alle prime luci dell’alba. Fino al momento ogni ricerca è stata vana, anche quelle adottate con le luci artificiali. Impegnate nelle operazioni le squadre forre del CNSAS Calabria e Basilicata. Presenti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Purtroppo con il passare delle ore, e in modo particolare della notte, diminuiscono sensibilmente le possibilità di ritrovare la povera Denise ancora in vita.

Le operazioni di ricerca di Denise Galatà, la 17enne reggina dispersa nel fiume Lao