Roma, lo storico barcone del Lian Club rischia di affondare nel Tevere | LIVE

Un barcone rischia di affondare nel Tevere, all’altezza di ponte Cavour, golena destra, a causa di una falla. A notarlo e a dare l’allarme sono stati gli agenti del reparto tutela fluviale della Polizia Locale, sul posto insieme ai vigili del fuoco e alla Polizia fluviale. Le autorità hanno disposto la chiusura della golena.

I Vigili del Fuoco stanno lavorando per risolvere la falla in una delle camere stagne di galleggiamento. Impegnati i sommozzatori che stanno stabilizzando l’imbarcazione per evitarne l’affondamento.

“Il Lian club non è affondato. Abbiamo già messo in sicurezza la chiatta della cucina che si era inclinata nel pomeriggio“. Lo dice Lisa Maisto, la titolare del Lian Club, lo storico barcone della Capitale. Il locale situato sul fiume Tevere, all’altezza di ponte Cavour, ha avuto oggi delle problematiche per l’inclinazione di una delle chiatte – dovuta forse a una secca o all’urto con un tronco – ma la direttrice ha precisato che il club non è assolutamente in una situazione di allarme: “Verso le 16 la chiatta della cucina ha iniziato a inclinarsi, dopo un’ora e mezza si è inclinata del tutto“, ha detto Maisto. “Non parliamo di una barca…– ha sottolineato – La struttura è composta da galleggianti separati tra di loro. Quindi il resto del barcone è perfettamente dritto – ha precisato -. La chiatta della cucina è inclinata verso il lato del fiume. Ma in ogni caso non è assolutamente affondata“. “Nei prossimi giorni provvederemo a riparare la falla e tutto tornerà in sicurezza come prima“, ha assicurato la direttrice.